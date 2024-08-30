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أحمد جودة - القاهرة - لا يحترم كتاب الله| نقيب القراء يتوعد الشيخ سمير عنتر بإجراءات صارمة

أعرب الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء المصريين، عن استيائه الشديد من واقعة رد القارئ الشيخ سمير عنتر على اتصال هاتفي أثناء قراءته القرآن الكريم، ثم عودته مجددًا للقراءة.

ووجه الشيخ محمد حشاد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الشكر لكل ما تناول الواقعة من باب تقديس وتكريم كتاب الله سبحانه وتعالى، مضيفا: كان من الأولى والأجدر عدم رده على الاتصال الهاتفي، فمن أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن، فكيف انصرف عن الله وهو يكلمني وأتحدث في الهاتف؟ وما حدث من الشيخ لا يليق.

تابع نقيب القراء المصريين، هناك إجراءات صارمة لمن يتعدى على كتاب الله، موضحا أن لجنة القيم بالنقابة استعدت الشيخ سمير لتحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة المشينة.