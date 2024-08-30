نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عضو بـ«الشؤون الإسلامية»: دور الواعظات في المجتمع لاقى قبولا كبيرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، كواليس فعاليات اليوم الثاني من «المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين.. المؤتمر الدولي الأول للواعظات»، الذي ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشدد الدكتور عبدالغني هندي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، على أهمية دور المرأة في نشر الوعي وبنائه سواء كان ثقافي أو ديني أو أسري، لافتا إلى أن الجماعات في الماضي خطفت دعوة المرأة لدخول البيوت بحجة تعلم القرآن أو الوعظ، لذلك برز دور المؤسسات الدينية في نشر الواعظات والذي لاقى قبولا كبيرا في المساجد والدروس.

تابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، هناك اهتمام كبير بدور المرأة المصرية ليس فقط باعتبارها مشاركة ولكنها فاعلة في المجتمع، موضحا أن هناك الكثير من الأمور التي تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لرفع الوعي لمعالجتها من بينها ارتفاع حالات الطلاق وسلوك بعض الطلاب المنفلت في المدارس.

