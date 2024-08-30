نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التنمية المحلية: رفع 6 ملايين طن مخلفات تاريخية.. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، عن حجم الاستثمارات التي تم ضخها في مشروعات منظومة المخلفات البلدية الصلبة وتحسين البيئة علي أرض المحافظات منذ عام 2019 وحتى الآن، موضحا أنها بلغت 25 مليار جنيه وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة وبعض الوزارات والجهات الشريكة، والتي تتضمن رفع التراكمات التاريخية للمخلفات وإغلاق المقالب العشوائية وإنشاء المدافن الصحية الآمنة والمحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة وإنشاء مصانع تدوير المخلفات،

وأضاف الدكتور خالد قاسم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تم رفع حوالى 6 مليون طن مخلفات على مستوى الجمهورية وتم بناء خلايا دفن صحي آمن وإنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة وإنشاء 9 خطوط جديدة فى عدد من مصانع تدوير المخلفات بالمحافظات ونستهدف إنشاء 21 خط جديد ضمن خطة عمل الوزارة خلال الفترة القادمة.

تابع مساعد وزير التنمية المحلية، تم تشغيل هذه المصانع من خلال شركات وطنية ومتخصصة في الإدارة المتكاملة للمخالفات، بتكنولوجيات أوروبية وكورية وتم تدريب الكوادر البشرية على مستوى الجمهورية للتعامل مع الخطوط الجديدة.