نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير أمن معلومات: التكنولوجيا بيئة خصبة لارتكاب الجرائم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الدكتور عمرو صبحي، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن التكنولوجيا لها مميزات وعيوب ولكن انعدام الضمير هو السبب الرئيسي في استغلال ضعاف النفوس للسلبيات، مطالبا بضرورة رفع الوعي التكنولوجي لدى الشباب ورواد السوشيال ميديا لمجابهة الانحرافات أو الوقع في عمليات نصب.

وطالب الدكتور عمرو صبحي، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، بحجب منصة التيك توك داخل مصر، بسبب بما يقدم من محتوى يسيء للقيم والأخلاق ويهدد أمن وسلامة المجتمع.

تابع خبير تكنولوجيا المعلومات، التكنولوجيا بريئة من العاهة المجتمعة، لافتا إلى أن الإنترنت بيئة خصبة لارتكاب العديد من الجرائم، من بينها التسول الإلكتروني والابتزاز والتحرش الإلكتروني ولا بد من قوانين رادعة لمواجهة المخالفين.