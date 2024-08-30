نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد موسى: التسول الإلكتروني يواكب تطورات العصر في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - فتح الإعلامي محمد موسى، باب النقاش من خلال تخصيص فقرة للوقوق على أسباب انتشار ظاهرة التسول الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال محمد موسى،: "ظاهرة «التسول الإلكتروني»، لا تختلف كثيرا عن التسول التقليدي إلا في أنها تواكب تطورات العصر، وتستخدم التكنولوجيا للوصول لجيوب الناس، وتقوم على الخداع والاستعطاف للحصول على المال بطرق غير قانونية وغير مشروعة".

تابع،: "عبارات يومية، ممكن نشوفها كل يوم زي «أرملة وباجرى على يتامى ساعدونى يا ولاد الحلال معيش حق الإيجار».. و«ابنى مريض ومحتاجة حق الدوا».. و«أنقذ أسرة من الضياع تتعفف أن تقول للناس: حسنة لله».... ده غير مقاطع فيديو وبث مباشر على تطبيقات الفيديو، تستجدى استعطاف فاعلى الخير، بعبارات تلعب بعواطف الناس ويقع فى فخها ناس كتير والموضوع بقي شغلانة اللي ملهومش شغلانة".