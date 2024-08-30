نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوء التربية وانعدام الأخلاق| محامي يكشف أسباب انتشار ظاهرة التسول الإلكتروني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال محمود صابر، المحامي بالنقض، إن ظاهرة التسول الإلكتروني منتشرة في كافة أنحاء العالم ولم تقتصر على مصر فقط، لافتا إلى أن انتشار الظاهرة يعود إلى سوء التربية وانعدام الأخلاق والتوسع اللامحدود في التكولوجيا.

وطالب محمود صابر خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، بضرورة تغليظ عقوبة التسول والانحراف الأخلاقي لتصبح جناية بدلا من الجنحة لمواجهة الانحلال عبر منصات التواصل.

استطرد، عقوبة السجن شهرين أو ثلاثة غير كافية ولا رادعة بدليل تكرار ارتكاب نفس الجرائم من الأشخاص، موضحا أن عقوبة الجناية تبدأ بالحبس من 5 سنوات وتحقق الردع الكافي.

وطالب المحامي بالنقض، بضرورة غلق تطبيق التيك توك حفاظا على قيم وعادات المجتمع المصري، مشيرا إلى أن بعض منصات التواصل تعمل على هدم الأفكار والثوابت التي نشأنا عليها من خلال بث فيديوهات التسول والعري والابتذال الذي لا يمت لأصالة المجتمع العربي.