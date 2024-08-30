نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير: رفع الوعي التكنولوجي يحمي رواد السوشيال من عمليات النصب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حذر الدكتور عمرو صبحي، خبير تكنولوجيا المعلومات، من مافيا التسول الإلكتروني، مطالبا بضرورة رفع الوعي التكنولوجي لدى الشباب ورواد السوشيال ميديا لمجابهة الانحرافات أو الوقع في عمليات نصب.

وأضاف الدكتور عمرو صبحي، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، المشاهد التي تعرض عبر منصة التيك توك غير مرغوب فيها ولا يجب السماح لأبنائنا بمشاهدتها، لذلك يجب حظره لأنه أكثر انحلالا والسبب الأكبر في دخول الوطن العربي في حالة من الفوضى.

وطالب خبير تكنولوجيا المعلومات، بحجب منصة التيك توك داخل مصر، بسبب بما يقدم من محتوى يسيء للقيم والأخلاق ويهدد أمن وسلامة المجتمع.