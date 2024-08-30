نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 50% الحد الأدنى للقبول في المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2024 والكليات المتاحة لطلاب علمي علوم ورياضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد أعداد كبيرة من طلاب الثانوية العامة 2024 للالتحاق بالمرحلة الثالثة من التنسيق، حيث يسعى الطلاب للانضمام إلى الكليات التي تتوافق مع ميولهم وطموحاتهم الأكاديمية، ومع ظهور نتائج المرحلة الثانية، ارتفعت معدلات البحث عن الكليات المتاحة في المرحلة الثالثة خاصة لطلاب علمي علوم ورياضة، في هذا التقرير نوضح أبرز الكليات المتاحة وتوقعات مؤشرات التنسيق للمرحلة الثالثة.

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة 2024 (علمي علوم ورياضة)

ووفقًا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تتضمن الكليات المتاحة لطلاب علمي علوم ورياضة في المرحلة الثالثة لعام 2024 العديد من الكليات التي يمكن للطلاب التقدم إليها بمجموع يبدأ من 50%، وفيما يلي تفاصيل الكليات المتاحة وفق التخصصات:

الكليات المتاحة لطلاب علمي علوم:

كلية تربية رياضية بنات جنوب الوادي

كلية تربية رياضية بنين أسيوط

كلية تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

كلية تربية رياضية بنات الفيوم

كلية تربية رياضية بنات العريش

كلية تربية رياضية بنات طنطا

كلية تربية نوعية سوهاج

كلية تربية رياضية بنات المنيا

كلية تربية الوادي الجديد رياضة

كلية تربية رياضية بنين مطروح

الكليات المتاحة لطلاب علمي رياضة:

كلية تربية رياضية بنين بني سويف

كلية تربية طفولة أسوان

كلية تربية رياضية بنين المنيا

كلية تربية رياضية بنات المنصورة

كلية تربية طفولة مطروح

تربية طفولة مبكرة القاهرة

تربية رياضية بنين كفر الشيخ

تربية رياضية بنات حلوان

تربية رياضية بنين بور سعيد

تربية رياضية بنات الزقازيق

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2024 لطلاب الثانوية العامة

ومع اقتراب بداية تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2024، يتطلع الطلاب لمعرفة الكليات المتاحة والتوقعات لمؤشرات التنسيق، سيبدأ تنسيق المرحلة الثالثة بمجموع 50% فأكثر، بينما كان الحد الأدنى للمرحلة الثانية 60% بمجموع 250 درجة فأكثر للشعبة العلمية، وتعد مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة مستندة إلى إحصائيات العام الماضي، حيث كان الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثالثة في 2023 هو 249 درجة لجميع الشعب.