نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جناية بدلًا من جنحة.. محامي يطالب بتشدد عقوبة التسول الإلكتروني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طالب محمود صابر، المحامي بالنقض، بضرورة تغليظ عقوبة التسول والانحراف الأخلاقي لتصبح جناية بدلا من الجنحة لمواجهة الانحلال عبر منصات التواصل.

وأضاف محمود صابر خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عقوبة السجن شهرين أو ثلاثة غير كافية ولا رادعة بدليل تكرار ارتكاب نفس الجرائم من الأشخاص، موضحا أن عقوبة الجناية تبدأ بالحبس من 5 سنوات وتحقق الردع الكافي.

طالب المحامي بالنقض، بضرورة غلق تطبيق التيك توك حفاظا على قيم وعادات المجتمع المصري، مشيرا إلى أن بعض منصات التواصل تعمل على هدم الأفكار والثوابت التي نشأنا عليها من خلال بث فيديوهات التسول والعري والابتذال الذي لا يمت لأصالة المجتمع العربي.