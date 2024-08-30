نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة: قطاع السياحة يقود الاقتصاد المصري.. وعازمون على مواصلة دعمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، مواصلة الدولة دعم جهود قطاع السياحة في إنشاء أكبر عدد ممكن من الغرف السياحية من أجل تعافي الاقتصاد الذي يرتكز على أربعة محاور، بالإضافة إلى 3 قطاعات أخرى وهم: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الدولة تسعى إلى إقامة معارض دائمة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وزيادة المعروض في السوق من خلال الشراكة مع الاتحاد العام للغرف التجارية والمحافظات من خلال توفير الأراضي التي تقام عليها المعارض، على أن تقوم الغرف التجارية بتجهيز المعارض.

وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على أهمية مشروع الضبعة النووية لزيادة الطاقة المتجددة وتعد المحطة أحد أهم مصادر الطاقة النظيفة وتم الاتفاق مع شركة روساتوم الروسية على متابعة تنفيذ المشروع وسيتم الانتهاء منه طبقا لتوقيتات المحددة، مضيفا: نسعى لاستيعاب التكنولوجيا النووية السلمية لإحداث نقلة نوعية في الطاقات الجديدة والمتجددة.

