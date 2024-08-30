شروط الحصول على منحة أرض مجانية من الديوان الملكي 1446

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أحمد جودة - القاهرة - يهتم الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، بمعرفة شروط الحصول على منحة أرض مجانية من الديوان الملكي، حيث تحرص الحكومة السعودية على إعطاء أرض مجاني، لتحقيق أحلامهم في بناء مساكن خاصة، أو استخدامها لأغراض أخرى، وجاء هدف هذه الخطوة إلى تحسين حياة المواطنين وتلبية احتياجاتهم السكنية، ومن خلال المقال سنوضح لكم شروط الحصول على المنحة، وطريقة التقديم على منحة الأرض المجانية.

شروط الحصول على منحة أرض مجانية من الديوان الملكي

وحددت الحكومة السعودية، الشروط والضوابط، الواجب توافرها، للحصول على منحة أرض مجانية من الديوان الملكي، وتشمل الشروط:

يشترط على المتقدم أن يكون حاصل على الجنسية السعودية

يشترط على المتقدم أن يكون مقيم داخل المملكة.

يشترط على المتقدم ألا يقل عمره لا عن 18 عامًا.

يشترط على المتقدم أن يكون رب أسرة أو متزوجًا.

يشترط على المتقدم أن يكون مقيم في نفس المنطقة المتقدم لها.

يشترط على المتقدم ألا يكون استفاد من منحة أرض التقدم مسابقا.

يشترط على المتقدم ألا يمتلك أي أرض أو عقار سكني باسمه.

يشترط على المتقدم أن يكون من ذوي الدخل المحدود.

يشترط على المتقدم تقديم كافة الوثائق التي تثبت الأهلية.

يشترط على المتقدم أن يكون سجله نظيفًا وخاليًا من المشاكل.

يشترط على المتقدم الالتزام بالتعليمات واللوائح المحددة من الجهات المختصة.

يشترط على المتقدم أن يقدم الطلب من خلال بوابة الديوان الملكي.

طريقة التقديم على أرض مجانية من الديوان الملكي

أوضحت وزارة الشؤون البلدية والإسكان، أنه يمكن للمواطن التقديم على أرض مجانية من الديوان الملكي، إلكترونيا، دون الحاجة للذهاب إلى الجهات المختصة، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية: