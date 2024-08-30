اللجنة العليا لمهرجان العلمين الجديدة تشكر المصريين والحكومة على المشاركة الإيجابية ودعم المهرجان

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 30 أغسطس 2024 04:29 مساءً - وجهت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان العلمين الجديدة، الشكر الشكر والتقدير لكل المصريين الذين شاركوا في إنجاح هذا الحدث الضخم، ولرئاسة مجلس الوزراء المصري، وكل الوزارات، والهيئات، والجهات، والمؤسسات المعنية، والتابعة، على التعاون والمؤازرة وتذليل العقبات، والمشاركة الإيجابية والدعم الكامل للمهرجان، كما تتقدم بالشكر للشركات الخاصة مقدمة الخدمات، والهيئات الراعية، وأصحاب الأنشطة الخاصة المشاركين والأيدي العاملة من الشباب المصري.

وأصدرت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان العلمين الجديدة، البيان الختامي للمهرجان، أعلنت خلاله عن انتهاء "النسخة الثانية" من المهرجان الأكبر في مصر والشرق الأوسط؛ بمدينة العلمين الجديدة، والذي تنظمه شركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، وذلك بعد نجاح المهرجان بشكل غير مسبوق، في تحقيق أفضل خدمة "توعوية وتثقيفية وسياسية وتنموية ومجتمعية" للدولة المصرية وأبنائها، وذلك بتنفيذ عدد غير مسبوق من الفعاليات الشاملة، ومشاركة جميع أطياف المجتمع المصري وفئاته العمرية والصحية والاقتصادية والتعليمية، واستقبال زوار من ١٠٤ جنسية لدولة أجنبية.

واشار البيان إلى استقبال مهرجان العلمين الجديدة لعدد كبير من المسئولين والدبلوماسيين العرب والأجانب، بعدد قياسي من ساعات العمل المستمرة؛ حيث استغرقت الأعمال التحضيرية والتجهيزية أشهر طويلة من العمل الشاق لضمان أعلى معايير الجودة والأمان، حتى انطلق المهرجان وتواصلت الفعاليات على مدار ٥٠ يوم تقريبًا دون انقطاع، منذ الصباح الباكر وحتى منتصف الليل، بمشاركة عدد كبير من "المصريين" العاملين والمتخصصين والفنيين والشركات والمؤسسات، وبتغطية حية على الهواء مباشرة على معظم المنصات الإعلامية والصحفية المرئية والمسموعة والمقروءة؛ ورقيًا وإليكترونيًا، ومتابعة عدد كبير من وسائل الإعلام والصحافة الإقليمية والدولية، وذلك بعد تحقيق نجاح هائل في الترويج لمصر سياحيًا وتنمويًا، وارتفاع معدلات المبيعات الاستثمارية، والأنشطة الاقتصادية، والإقبال السياحي "متنوع الجنسيات" بالساحل الشمالي والمحافظات المحيطة، محققًا كامل أهدافه التي أُقيمت هذه النسخة من أجلها.

وتقدمت "اللجنة العليا" المنظمة لمهرجان العلمين الجديدة، بالشكر والتقدير لكل المصريين الذين شاركوا في إنجاح هذا الحدث الضخم، ولرئاسة مجلس الوزراء المصري، وكل الوزارات، والهيئات، والجهات، والمؤسسات المعنية، والتابعة، على التعاون والمؤازرة وتذليل العقبات، والمشاركة الإيجابية والدعم الكامل للمهرجان، كما تتقدم بالشكر للشركات الخاصة مقدمة الخدمات، والهيئات الراعية، وأصحاب الأنشطة الخاصة المشاركين والأيدي العاملة من الشباب المصري.

وثمنت "إدارة المهرجان" دور أطقم العمل الإعلامية والصحفية والإبداعية؛ التي صقلت ونقلت هذا النشاط الكبير لمصر والعالم في أبهى صوره، كما تؤكد "اللجنة العليا" المنظمة للمهرجان، والتي تتشكل من عمرو الفقي رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان العلمين الجديدة، و قصواء الخلالي مدير مهرجان العلمين الجديدة والتخطيط والمحتوى، وعمرو أحمد المدير التنفيذي للمشروعات والتنسيق، وأحمد فايق المدير التنفيذي للمحتوى الفني والدرامي، و نشوى جاد مدير المواقع والتطبيقات الإلكترونية للمهرجان، وفتحي بدر مدير المتابعة والتنظيم، وطارق شرف مدير الأنشطة الترفيهية، وعلي مرعي مدير التسويق والرعاية الإعلانية، وأمجد سلامة المدير المالي والإداري، ووائل عبد العزيز مدير العلاقات العامة، ومحمود التوني مدير التشغيل والتنفيذ الإعلامي، ومحمد عبد الباقي مدير المركز الصحفي والإعلامي، و إبراهيم عبد الجواد المتحدث الرسمي باسم مهرجان العلمين الجديدة، و لما جبريل المتحدثة الرسمية باسم المهرجان، والشركات المساهمة في إقامة وتنظيم المهرجان هذا العام، وهم: ( UMP - BEE group - ITOUS -Egyptian out door -POD- Tazkarti - DS+ - 30degrees- clicks) ، والذين يمثلون جميعًا "الإدارة والتنفيذ" الكاملين للمهرجان؛ على تقديم نسبة ( ٦٠٪؜ ) من أرباح "مهرجان العلمين الجديدة" هذا العام دعمًا للقضية الفلسطينية، وذلك سيرًا على نهج الدولة المصرية وقيادتها العظيمة في تبنّي "قضية القضايا"، وتقديم أفضل ما لدى جمهورية مصر العربية، لحماية حق الشعب الفلسطيني التاريخيّ والإنساني في الحياة.

واعربت إدارة المهرجان عن خالص تقديرها وشكرها، وعميق امتنانها وعرفانها لمؤسسة الرئاسة المصرية، والقيادة السياسية فخامة الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، على التكليف والتشريف؛ بكل ما يدعم بناء الإنسان المصري وصناعة وعيه، داعين الله عز وجلّ أن يجمعنا والمصريين وقيادتنا الرشيدة؛ على الخير مجددًا عام ٢٠٢٥ بأفضل حال، حتى نلتقي في النسخة الثالثة من مهرجان كل المصريين "مهرجان العلمين الجديدة".