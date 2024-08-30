سفير مصري سابق: محاولات عقد السلام بين فلسطين وإسرائيل دائما تصدم بطموح التوسع الاستيطاني للاحتلال

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 30 أغسطس 2024 06:32 مساءً -

قال محمد أنيس سالم، السفير المصري السابق، إن هناك تاتريخ طويل لطرح أفكار لحل القضية الفلسطينية، تعود إلى 100 عام أو أكثر، ولكن في الحقبة الأخيرة خاصة خلال العقديين المنصرمين كانت هناك مبادرة السلام العربية ومحاولة الطرح من إدارة كلينتون، وكذلك طرح ترامب الذي على الرغم من أهميته إلا أنه كان قاصراً.

وأضاف «سالم» خلال لقاء مع الإعلامية أمل الحناوي مقدمة برنامجج «عن قرب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية» أن كانت كل المحاولات الماضية لعقد السلام، طرحت أطر ومحاولات معينة متفق عليها، وهي الانسحاب إلى حدود 1967 مع تعديلات يتم الاتفاق عليها، ظهور كيان فلسطيني، وإتمام التطبيع.

ووصف «سالم»، أن كل المحاولات الماضية كان فيها مشتركات كثيرة جداً، ولكن التنفيذ يصطدم بتمسك إسرائيل بفكرة التوسع الاستيطاني، والسيطرة الأمنية على الأراضي الفلسطينية، وتحديد مدى السلطة الممنوحة لأي حكومة فلسطينية، مؤكداً أن تلك العقبات كانت ولا زالت قائمة في عملية السلام.