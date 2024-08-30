ماييلى وفتحى فى الهجوم.. تعرف على تشكيل بيراميدز أمام زد بنهائى كأس مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 30 أغسطس 2024 06:32 مساءً - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة زد في إطار نهائي بطولة كأس مصر، ويلتقي بيراميدز مع نظيره نادي زد في التاسعة من مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار نهائي بطولة كأس مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - مصطفى فتحي - فخري لاكاي - وليد الكرتي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد ميهوب - أحمد فتحي -محمود صابر - إسلام عيسى - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - دودو الجباس - مروان حمدي.

وتعد مباراة اليوم، الرابعة بين زد وبيراميدز، حيث تواجها من قبل في 3 مواجهات، فاز بيراميدز مباراتين وتعادل فى مواجهة ولم يفز زد في أي مباراة، سجل لاعبو بيراميدز 5 أهداف واستقبلوا هدفا وحيدا، والتقى بيراميدز مع زد بمسماه القديم إف سى مصر مباراتين وانتهت لصالح الفريق السماوى.