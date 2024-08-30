بعد قليل.. ويجز يحيى واحدة من أقوى حفلات الصيف فى ختام مهرجان العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 30 أغسطس 2024 07:29 مساءً - تشهد الليلة فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية واحدة من أقوى حفلات موسم الصيف، يحييها نجم الراب ويجز على مسرح يو أرينا بمدينة العلمين الجديدة، وذلك للمرة الثانية على التوالى بعد مشاركته في المهرجان العام الماضي وتحقيقه نجاحًا كبيرًا وقتها لتكون الليلة هي الليلة الختامية للمهرجان.

ومن المقرر أن يقدم ويجز خلال الحفلة باقة مميزة من أشهر أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور، مثل: "البخت، أميرة، كيفي كدة، دورك جي"، وغيرها من الأغانى.

ويأتى مهرجان العلمين الجديدة فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة، وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة.

وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، والتأكيد على دور القوى الناعمة فى دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة، كما نظم المهرجان العديد من الرحلات للطلبة وذوى الإعاقة، إلى جانب دعم السيدات المعيلات والمنتجين والمصنعين والشباب، بالإضافة إلى دعم جهود بناء الإنسان والتنمية البشرية