تعرف على سبب غياب رمضان صبحى عن نهائى كأس مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 30 أغسطس 2024 08:26 مساءً - كشف مصدر بنادى بيراميدز عن سبب غياب رمضان صبحى عن المباراة، مؤكدًا إن اللاعب يعانى من إصابة فى العضلة الخلفية ويخضع لبرنامج تأهيل منذ أن خرج من قائمة مباراة بطل زنزبار فى دورى أبطال أفريقيا.

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ، خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - مصطفى فتحي - فخري لاكاي - وليد الكرتي، خط الهجوم: فيستون ماييلى.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد ميهوب - أحمد فتحي -محمود صابر - إسلام عيسى - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - دودو الجباس - مروان حمدي.

وضم تشكيل زد كلاً من: حراسة المرمى: على لطفى، الدفاع: أحمد سيد عبد النبى، مصطفى العش، محمد أشرف، محمد إسماعيل، الوسط: أحمد عاطف قطة، مصطفى زيكو، عبد الرحمن البانوبى، بيتر موتوموسى، ماتا ماجاسا، الهجوم: شادى حسين.

البدلاء: عمرو حسام، محمد رضا السيد، مصطفى كاجو، إسلام عبد اللاه، عبد الله مجدى، كامونى، مصطفى سعد ميسى، رشيد أحمد، أحمد الصغيرى.

وتعد مباراة اليوم، الرابعة بين زد وبيراميدز، حيث تواجها من قبل في 3 مواجهات، فاز بيراميدز مباراتين وتعادل فى مواجهة ولم يفز زد في أي مباراة، سجل لاعبو بيراميدز 5 أهداف واستقبلوا هدفا وحيدا، والتقى بيراميدز مع زد بمسماه القديم إف سى مصر مباراتين وانتهت لصالح الفريق السماوى.