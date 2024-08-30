نائب وزير الصحة تشيد بأداء قسمي النساء والتوليد والحضانات بمستشفى أجا المركزي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 30 أغسطس 2024 09:32 مساءً - قامت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان بتفقد مستشفى أجا المركزي بمحافظة الدقهلية ، ضمن خطة المرور الميداني على المنشآت الطبية بالمحافظات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان .

يأتي سعياً نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية ومعالجته، من أجل العمل على تقديم خدمة صحية جيدة.

قال الدكتور حسام عبد الغفار إن نائب الوزير استهلت جولتها بقسم النساء والتوليد واستمعت، للإجراءات التي يتبعها الفريق الطبي، في استقبال حالات الولادة، وأوصت بضرورة الاستناد إلى البارتوجرام ومعايير روبسون لاتخاذ قرار الولادة القيصرية، لتلافي العمليات القيصرية غير المبررة خاصة في الولادات البكرية.

أضاف " عبدالغفار " أن نائب الوزير أوصت بتوفير حقيبة إفاقة المواليد ، لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة قبل دخول الطفل للحضانة، مع مراعاة إجراءات مكافحة العدوى في القسم، وأشادت بجودة جهاز السونار المتوافر بالقسم ودورة متابعة الحامل.

تابع " عبدالغفار " أن نائب الوزير أكدت على الفوائد الطبية لتركيب وسائل تنظيم الأسرة، عقب الولادة القيصرية مباشرة، وتقديم النصيحة بأفضلية هذه الوسائل من خلال أطباء النساء والتوليد بالمستشفى، لتحقيق معدل الحماية بوسائل تنظيم الأسرة بنسبة 100 % عقب الولادة، وأوصت مدير المستشفى بتغطية العجز في أطباء النساء والتوليد بوحدة ميت العامل بمركز أجا من خلال المستشفى لتقديم خدمة متكاملة لمتابعة الحامل.

أشار " عبدالغفار " أن نائب الوزير تفقدت وحدة رعاية حديثي الولادة والمبتسرين، وأشادت بأداء الفريق الطبي، وأوصت بسرعة إتاحة الفرصة للرضاعة الطبيعية داخل الحضانة، تطبيقا لمنظومة الحضانة صديقة الأم والطفل.

وفي نهاية الجولة تفقدت نائب الوزير غرفة المشورة الأسرية المتكاملة، وأكدت على ضرورة استغلال مقدمي المشورة في تقديم الدعم للسيدات خلال الولادة، ومتابعتها لحين إحالتها إلى وحدة الرعاية الأساسية الأقرب إليها لتقديم مشورة ما بعد الولادة للأم والطفل.