شباب عن مدينة العلمين لـ"سى بى سى": الأجواء أوروبية وحفلة ويجز كبيرة والتنظيم جميل والمدينة تشرف

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 30 أغسطس 2024 09:32 مساءً - رصد برنامج "العالم فى العلمين" المذاع على قناة سى بى سى، آراء الزوار حول مهرجان العلمين فى نسخته الثانية بمدينة العلمين الجديدة.

وقال أحد الزائرين الشباب :"مدينة العلمين رائعة والتنظيم عالى مافيش بعد كدة، وانا متحمس والأجواء أوروبية، وإن شاء الله تكون حفلة "ويجز" حلوة وانا بحبه".

وأضاف آخر :"حفلة ويجز كبيرة، والتنظيم جميل والعلمين حاجة تشرف والله، ونفتخر بيهان أجمل من الدول الأوروبية احنا متميزين، وبلدنا حلوة مافيش كلام".

يأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.