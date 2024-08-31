نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محامي يوضح طرق مواجهة فوضى التجارة الإلكترونية.. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طالب عصام محمود، المحامي بالنقض، بضرورة رفع الوعي لدى المواطنين خلال التسوق الإلكتروني لمواجهة فوضى عمليات النصب من مزاولي نشاط التجارة الإلكترونية.

وأضاف عصام محمود، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، يجب على العملاء التعامل مع الكيانات الرسمية والاطلاع على بيانات المنتج والتأكد من مدى صحتها، وبلد منشأة، وبالتالي مدى التوعية الكاملة التي عليها العملاء يساعد في القضاء أو تقليل عمليات النصب التي تمارس عليهم بشكل فج وخطير.

تابع المحامي بالنقض، التجارة الإلكترونية بوابة خلفية لممارسة عمليات الاحتيال والنصب ويجب على المستهلكين توخي الحذر الشديد في التعامل مع التسوق الإلكتروني، لافتا إلى أن الكيان الوهمي لا يمكن لجهاز حماية المستهلك الوصول إليه أو اتخاذ إجراءات ضده.