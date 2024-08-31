نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محام: الفاتورة الضريبية تحمي المواطن من غش التسوق الإلكتروني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عصام محمود، المحامي بالنقض، على أهمية الفاتورة الضريبية في حماية المواطنين من جرائم غش التسوق الإلكتروني.

وأضاف عصام محمود، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، يجب على العملاء التعامل مع الكيانات الرسمية والاطلاع على بيانات المنتج والتأكد من مدى صحتها، وبلد منشأة، وبالتالي مدى التوعية الكاملة التي عليها العملاء يساعد في القضاء أو تقليل عمليات النصب التي تمارس عليهم بشكل فج وخطير.

وطالب المحامي بالنقض، بضرورة رفع الوعي لدى المواطنين خلال التسوق الإلكتروني لمواجهة فوضى عمليات النصب من مزاولي نشاط التجارة الإلكترونية.

استطرد، التجارة الإلكترونية تعد بوابة خلفية لممارسة عمليات الاحتيال والنصب ويجب على المستهلكين توخي الحذر الشديد في التعامل مع مزاولي التسوق الإلكتروني، لافتا إلى أن الكيان الوهمي لا يمكن لجهاز حماية المستهلك الوصول إليه أو اتخاذ إجراءات ضده.