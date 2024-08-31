نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احمونا من الناس دي| محمد موسى ينفعل ويتقدم ببلاغ للنائب العام على الهواء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق الإعلامي محمد موسى، على مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم خلال الساعات القليلة الماضية عبر منصات السوشيال ميديا تظهر فيه سيدة ترقص بطريقة فجة بشرفة منزلها وسط مراقبة المارة بالشارع لها.

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليومك " الناس اتجننت، ووصلنا لحالة مزرية وأصبحت ميؤوس منها، هما دول بقا الناس اللي بقول عنهم أنهم اتجننوا هما دول اللي ملوثين مجتمعنا بتصرفاتهم وأفعالهم المشينة.. بالذمة اللي الست دي بتعمله ممكن يتسمي إيه... وهل عشان الفلوس وزيادة المشاهدات.. ممكن ست توصل للحالة اللي قدامنا علي الشاشة دي.. عرفتوا بقا السوشيال ميديا وصلتنا لفين وعملت إيه في أخلاقيتنا".

تابع،: "الناس اللي من النوعية دي خطر علي المجتمع واللي فيه لأنهم بيمرمطوا بسمعة بلدنا الأرض لأن التيك توك مفتوح في كل الدنيا وكل حاجة علي المشاع... أنا لما شفت الفيديو ده كنت هرجع من كم الاشمئزاز اللي وصلت له من مشاهدة الفيديو.. والحقيقة أنا بتوجه ببلاغ علي الهواء للسيد المستشار النائب العام وبطلب من سيادته حماية المجتمع من النوعيات دي".