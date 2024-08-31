نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد موسى يهاجم "رمضان": العيب على اللي سايبينه دون حساب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فتح الإعلامي محمد موسى، النار على الفنان محمد رمضان، بسبب أغنيته (مش فاضي)، التي تحث على هدم القيم المجتمعية والترويج للشذوذ الجنسي من خلال التعري والإشارات الإباحية ونشر فكر الكراهية.

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم،: "محمد مرضان لو معملش كده ميبقاش محمد رمضان لأنه واحد اتعود أنه يقدم كل ما هو شاذ علي المجتمع سواء في الغناء اللي دخله عافية أو في أعماله الفنية اللي بتعتمد بشكل أساسي علي تقديم فنون البلطجة وكل ما هو مضر بالمجتمع.. وبعدين حضرتك منتظر أيه من رئيس جمهورية أديك في الجركن تركن وأديك وتقولي لماذا وأديك وتقولي ما هذا.. ماهي كل دي إيحاءات خارجة وللأسف سموها أغنية واتذاعت في عمل فني".

تابع،: "العيب مش علي محمد مرضان العيب علي اللي بينتجوا له والعيب علي اللي سايبينه دون حساب.. مهو لو مرة واحدة إتحاسب علي تصرف زي ده مش هيكرره تاني أبدًا وأنا بقولك لا أعتقد أن نقابة الممثلين هتعمل معاه حاجة".