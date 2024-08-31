نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمات كاملة وتكنولوجيا متقدمة| كونتكت للوساطة التأمينية توضح مزايا تطبيقها الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت نهال بريك، رئيسة مجلس إدارة شركة كونتكت للوساطة التأمينية، عن مميزات تطبيقها الجديد المواكب لعصر الرقمنة لتسهيل إدارة وثائق التأمين وتقديم المطالبات وتلبية احتياجات العملاء، وتسهيل التواصل المباشر مع الشركة عبر مجموعة متكاملة من الخدمات الرقمية.

وأضافت نهال بريك، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، التطبيق الجديد للعملاء يتيح عرض وثائق التأمين السارية والمنتهية باستخدام الرقم القومي، وتتبع حالة مطالبات السيارات وتقديم مطالبات جديدة بسهولة، ويتيح الاطلاع على سجل شامل للمطالبات السابقة.

تابعت رئيسة مجلس إدارة شركة كونتكت للوساطة التأمينية، كما يمكن للعملاء تقديم وتتبع المطالبات الطبية، ويقدم التطبيق خدمة تقديم طلبات تجديد الوثائق لضمان استمرار التغطية التأمينية، وتقديم خدمة الاستشارات الطبية، وأوضحت أن التطبيق يأتي مزودًا بنظام تنبيهات مخصص للصحة والعافية لمساعدة العملاء على تذكر مواعيد جرعات الأدوية، فضلًا عن تنبيهات مخصصة لصحة المرأة.