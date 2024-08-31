نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المفروض تكون قدوة.. محمد موسى يوجه رسالة نارية لـ حميد الشاعري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وجه الإعلامي محمد موسى، رسالة إلى الفنان حميد الشاعري، بعد تشاجره مع أحد الحلاقين في منطقة التجمع الخامس وإلقاء النقود على الأرض.

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم،: "النجومية لها شروط وأن كونك شخصية عامة فكل تصرفاتك محسوبة عليك وأن تصرفه الأخير خسره عدد كبير من الجمهور والنجم المفروض يكون قدوة الناس تقتدي بها وأن الشخصية العامة المفروض أول درس تتعلمه هو احترام الناس مش إهانتهم".

تابع،: "اللي حصل من رمي الفلوس من جانب الفنان حميد الشاعري علي الأرض كان تصرف في منتهي السوء وعدم تقدير لنعمة ربنا وازدراء وإهانة لمواطن كل ذنبه أنه كان بيشوف شغله".