نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم السبت 31 أغسطس 2024: أجواء شديدة الحرارة وتحذيرات من الشبورة المائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتزايد المخاوف بين المواطنين مع اقتراب فصل الشتاء، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بتوقعات لطقس متطرف وموجات من الأمطار الغزيرة خلال الموسم المقبل.

ومع ذلك، أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عدم وجود أي دلائل علمية تشير إلى هذه التوقعات، مشيرة إلى أن التنبؤ بحالة الطقس لفصل الشتاء مازال بعيدًا، حيث ما زلنا في فصل الصيف، ومن المستحيل تحديد طبيعة الطقس لفصل الشتاء قبل ثلاثة فصول كاملة.

ومن المهم أن نعلم أن الأرصاد الجوية تعتمد في توقعاتها على نماذج علمية دقيقة، وبالتالي لا يمكن مقارنة الموسم الماضي بالموسم المقبل دون استناد إلى بيانات موثوقة.

حالة الطقس اليوم السبت 31 أغسطس 2024

اليوم هو آخر ليالي شهر أغسطس 2024، وتواصل درجات الحرارة ارتفاعها، حيث يسود طقس شديد الحرارة ورطب خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

بينما تشتد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مما يجعل الجو غير مريح للكثير من الناس، وخاصة في المناطق التي تعاني من زيادة نسبة الرطوبة.

تحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية الخفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

هذا التحذير يشير إلى ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في الساعات المبكرة من الصباح حيث تكون الرؤية محدودة نتيجة لتكثف الشبورة على الطرق.

فرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح

تظهر خرائط الطقس وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد، بينما تكون هذه الأمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية على بعض المناطق مثل حلايب، شلاتين، أبوسمبل، وجنوب الوادي الجديد.

ومن المتوقع أن تكون الأمطار على هذه المناطق متقطعة، ما يعني أن الفترات الزمنية بين هطول الأمطار ستكون متباعدة.

بالإضافة إلى ذلك، رصدت خرائط الطقس نشاطًا للرياح المعتدلة أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بالإضافة إلى جنوب سيناء وجنوب البلاد.

هذه الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة في المناطق المكشوفة مثل حلايب، شلاتين، أبوسمبل، وجنوب الوادي الجديد، مما يزيد من الشعور بعدم الراحة ويجعل التنقل في هذه المناطق أكثر صعوبة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فإنه من المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع في الموج يتراوح بين 1.5 متر إلى مترين، واتجاه الرياح سيكون شمالي غربي.

هذا يشير إلى أن البحر سيكون مناسبًا للنشاطات البحرية لكن مع بعض الحذر.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فهي تتراوح بين معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع في الموج يتراوح بين 1.5 متر إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالي غربي.

ويُفضل الابتعاد عن النشاطات البحرية الخطرة في هذه الحالة بسبب الاضطرابات المحتملة في حركة الأمواج.

حالة الطقس ليلًا ودرجات الحرارة المتوقعة

مع دخول الليل، يتوقع أن يكون الطقس مائل للحرارة ورطب على معظم الأنحاء، بينما يكون معتدل الحرارة ورطبًا على السواحل الشمالية.

هذا الطقس الليلي يُعتبر أقل قسوة من النهار ولكنه قد يكون غير مريح، خاصة في المناطق التي تشهد ارتفاعًا في نسبة الرطوبة.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 31 أغسطس 2024 لبعض المدن المصرية:

القاهرة : العظمى 35، الصغرى 25

: العظمى 35، الصغرى 25 6 أكتوبر : العظمى 36، الصغرى 25

: العظمى 36، الصغرى 25 الاسكندرية : العظمى 33، الصغرى 24

: العظمى 33، الصغرى 24 الغردقة : العظمى 39، الصغرى 29

: العظمى 39، الصغرى 29 شرم الشيخ : العظمى 38، الصغرى 29

: العظمى 38، الصغرى 29 أسوان : العظمى 44، الصغرى 29

: العظمى 44، الصغرى 29 الأقصر : العظمى 43، الصغرى 29

: العظمى 43، الصغرى 29 قنا: العظمى 43، الصغرى 28

يتضح من هذه الدرجات أن أغلب المناطق تشهد طقسًا شديد الحرارة، خاصة في صعيد مصر، مما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب تأثيرات الحرارة المرتفعة على الصحة.