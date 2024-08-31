نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة المياه تدريجيًا لمنطقة ساقية مكي في الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إعادة ضخ المياه لتصل تدريجيًا لمنطقة ساقية مكي" من شارع كولدير وحتى شارع خلف السوق من السكة الحديد إلى شارع البحر الأعظم".

وأشارت الشركة، إلى إعادة ضخ المياه، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تغيير خط طرد قطر ٥٠٠ مم، والخاص بمحطة صرف صحي المانسترلي.

يُذكر، أن الشركة دفعت بسيارات مياه نقية في الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه لحين تم الإنتهاء من الأعمال، وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.