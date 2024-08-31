محمد سراج: عرض الشهرة في مهرجان العلمين الجديدة تقترب من قصة حياتي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 أغسطس 2024 08:26 صباحاً - قال الفنان محمد سراج أحد أبطال مسرحية الشهرة للمخرج خالد جلال، والتى عرضت بمهرجان العلمين الجديدة، إنه طالب بالدفعة الثالثة بمركز الإبداع الفنى، لافتا أنه "قدم هو وفريق العمل عرض ممتاز"، قائلا: "والحقيقة أن حلم التمثيل كان يراودنى بعد مشاركتى ببرنامج استار أكاديمى، وكان الكثير من زملائي ينصحنني بخوض تجربة التمثيل ولكني كنت تائها لم أعرف من أين أبدأ، حتى ذهبت في يوم لمشاهدة عرض بعد الليل لخالد جلال وبعد تقديمه للممثلين شعرت أنني أود أن أكون في هذا المكان وأتعلم على يد هذا الرجل".

وبالفعل قدمت في تلك الدفعة ونجحت، وكنت من المحظوظين فبعد أول شهر من التحاقي بالورشة سافرنا لمنتدي شباب العالم وقدمنا مسرحية أمام الرئيس، وبعدها شاركنا في مسرحية أنستونا، للنجمة دنيا سمير غانم، وبعدها عرض في عيد الشرطة وعيد اليتيم، ثم عرض الشهرة، وهذا العرض راعى فيه المخرج خالد جلال أننا سنعرض لجمهور العلمين وهذا جمهور له طبيعة خاصة، وعرض الشهرة شعرت وكأنني أقدم قصة حياتي في ستار أكاديمي.

‎مسرحية الشهرة عرض استعراضي، للإعلان عن الحلم الجديد للنجومية والذي يظهر فيه مجموعة من الموهوبين وهم يقرأون الإعلان، ويتقدمون لملء طلبات الالتحاق في صورة غنائية يليها اختبارات القبول، وخروج الموهومين وبقاء الموهوبين ثم التعارف مع هيئة تدريس الفنون الشديدة الصرامة، ثم خطوات تحول الشباب داخل هذه المؤسسة وتدريبهم العنيف واستسلام غير الشغوفين بالفن وصمود كل من لديه القدرة والإصرار على تحقيق حلمه.

‎ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

‎وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.