انت الأن تتابع خبر عاجل الأرصاد تحذر من منخفض جوي قوي يضرب البلاد.. وتكشف حقيقة سقوط الأمطار على القاهرة.. خذوا حذركم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، حقيقة سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى الأيام المقبلة، مؤكدة أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

أماكن سقوط الأمطار

وقالت غانم في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24: لن تشهد القاهرة الكبرى أمطار خلال الأيام المقبلة، وتستمر أقصى غرب البلاد على حلايب وشلاتين ومناطق من أبو سمبل بحريرة ناصر أسوان أمطار ما بين الخفيفة والمتوسطة، قد تغزر أحيانًا وتكون رعدية أحيانًا، مع نشاط للرياح يثير للرمال والأتربة يؤثر على الرؤية الأفقية، نتيجة التأثر بامتداد الحزام المداري.

منخفض جوي يضرب البلاد

وواصلت: مع يومي السبت والأحد تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا تسقط الأمطار الخفيفة، على مطروح والسلوم والمناطق المطلة على البحر المتوسط.

واستطردت: