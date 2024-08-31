انت الأن تتابع خبر هيخليك تشحن كل يوم وتخسر كل راتبك.. خطأ فادح يتسبب في نفاذ رصيد كارت عداد الكهرباء| أحذر منه قبل فوات الاوان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد نفاذ كارت عداد الكهرباء بشكل سريع واحدة من أهم المشاكل التي قد تزعج ملايين المواطنين في مصر، وتطرح تساؤلات حول ما هي الأسباب قد تؤدي لحدوث ذلك، هل نتيجة لزيادة الاستهلاك أم هناك أخطاء يقع فيها البعض قد تؤدي في النهاية إلى نفاذ الرصيد بشكل أسرع من المعتاد.

تحذير لأصحاب عداد الكهرباء الكارت

يقع بعض المواطنين في أخطاء فادحة تتسبب في نفاذ رصيد كارت عداد الكهرباء الذكي مسبق الدفع، ولهذا فقد وجه جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك بعض النصائح الهامة التي يتوجب على العميل الالتزام بها في حال رغبته بالحفاظ على شحن العداد لأطول فترة ممكنة.

وقد كشف مرفق تنظيم الكهرباء عن بعض أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى انتهاء رصيد عداد الكهرباء الكارت، وجاءت على هذا النحو التالي:

عدم ضبط الوقت والتاريخ بشكل صحيح داخل العداد.

وضع قطعة معدنية فوق العداد.

تشغيل الأجهزة المعروفة بارتفاع استهلاكها للكهرباء بشكل مستمر.

نصائح للتعامل مع عداد الكهرباء الذكي