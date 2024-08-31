نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات الطقس في مصر: انخفاض طفيف في درجات الحرارة والرطوبة خلال الأيام المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن مصر ستشهد انخفاضات طفيفة في درجات الحرارة ونسب الرطوبة خلال الأيام المقبلة.

يأتي هذا التغيير نتيجة انخفاض تأثير منخفض الهند الموسمي وبدء تأثير امتداد مرتفع العروض الوسطى.

أسباب انخفاض درجات الحرارة

أوضحت الدكتورة غانم في مداخلة ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، أن هناك عدة عوامل تساهم في هذا التغير في الطقس:

انخفاض تأثير منخفض الهند الموسمي: كان لهذا المنخفض تأثير كبير على درجات الحرارة والرطوبة، لكن تراجعه سيساهم في تلطيف الطقس.

بدء تأثير مرتفع العروض الوسطى: يُنتظر أن يأتي مع كتل هوائية معظمها من جنوب غرب أوروبا، التي ستسهم في تلطيف الأجواء. ستعمل هذه الكتل الهوائية على تقليل درجات الحرارة وجعلها معتدلة نوعًا ما.

الامتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا: من المتوقع أن يؤدي هذا الامتداد إلى تكوين بعض السحب، خصوصًا في المناطق الساحلية، ما سيؤدي إلى مزيد من التخفيف في درجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم

استعرضت الدكتورة غانم تفاصيل الطقس المتوقع لليوم، حيث تشير التوقعات إلى ما يلي:

درجات الحرارة: من المتوقع أن تتراوح درجة الحرارة العظمى في القاهرة بين 34 و35 درجة مئوية خلال فترة النهار. ورغم هذا الانخفاض الطفيف، ستظل الأجواء حارة ورطبة.

الشعور بالحرارة والرطوبة: سيشعر المواطنون بالحرارة العالية والرطوبة في وقت الظهيرة في السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد. بينما ستظل الأجواء شديدة الحرارة في جنوب الصعيد.

التغير التدريجي: من المتوقع أن يبدأ التحسن في درجات الحرارة بشكل تدريجي على مدار الأسبوع، مع انخفاض تدريجي في نسب الرطوبة وتحسن ملحوظ في الأحوال الجوية.