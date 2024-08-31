نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادي جامعة حلوان يطلق أكاديمية التنس الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعلن نادي جامعة حلوان عن افتتاح أكاديمية التنس وذلك يوم الجمعة الموافق 6 سبتمبر 2024، وذلك بهدف توفير فرص تدريب احترافية للطلاب وأبناء العاملين والمجتمع الخارجي، وذلك بعد موافقة الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة النادي.

وأكد الدكتور أحمد فاروق المدير التنفيذى للنادى، "نسعى من خلال هذه الأكاديمية إلى اكتشاف المواهب الشابة وصقلها لتكون قادرة على المنافسة في البطولات المختلفة على المستويين المحلي والدولي."

كما نرحب بجميع الفئات العمرية من الجنسين للانضمام إلى الأكاديمية، وهدفنا هو نشر رياضة التنس وتوفير بيئة تدريبية متميزة للراغبين في ممارسة هذه الرياضة لأول مرة أو تطوير مهاراتهم فيها."

وأعلن النادى أن الاشتراك الشهري يبلغ 350 جنيهًا للأعضاء و400 جنيهًا لغير الأعضاء. وستقام التدريبات يوميًا من الساعة 5 عصرًا حتى 10 مساءً، مع توفير تدريبات خاصة (برايفت) من الساعة 8 صباحًا حتى 10 مساءً وتبلغ تكلفة الساعة 150 جنيه

وتضم الأكاديمية نخبة من المدربين المتميزين، كما اعلن عن طرق الاشتراك والحجز والاستفسار، يمكن التواصل على الرقم: 01050702208

وبهذا يكون نادي جامعة حلوان يفتح أبوابه لجميع محبي رياضة التنس، سواء للمبتدئين الراغبين في تعلم أساسيات اللعبة أو الطامحين في الوصول إلى مستويات البطولة. فمع شعار "في بيتك بطل"، تؤكد الأكاديمية التزامها باكتشاف المواهب وصناعة أبطال قادرين على المنافسة في مختلف البطولات.