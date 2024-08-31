على حسب محافظتك.. أعرف كيف تقدم أوراقك بتنسيق الشهادات المعادلة؟

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 أغسطس 2024 10:29 صباحاً - أكد مكتب التنسيق من أجل توفير خدمة متميزة تم التأكيد على استمرار جميع التيسيرات المقدمة لأبنائنا الطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، والتي تشمل ما يلي:

1- إتاحة فرع بجامعة الإسكندرية لصرف وقبول الأوراق لطلاب الشهادات المعادلة، ومقره المدينة الجامعية للبنات – عزبة سعد – سموحة؛ لخدمة أبناء محافظة الإسكندرية، ومحافظات الوجه البحري بصفة عامة.

2- إتاحة فرع بجامعة أسيوط لصرف وقبول أوراق طلاب نفس الشهادات، ومقره بمبنى إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية لخدمة أبناء محافظة أسيوط ومحافظات الوجه القبلي بصفة عامة.

3- وذلك بالإضافة للمكتب الرئيسي بالقاهرة، الكائن بمقر إدارة رعاية الطلاب بجامعة عين شمس بالمدينة الجامعية للبنين.

4- الطلاب الحاصلون على الثانوية الليبية يتم صرف وقبول الأوراق بالنسبة لهم بمقر المكتب الرئيسي بالقاهرة فقط.

وكان مكتب التنسيق، قد قرر البدء في صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بداية من يوم الأحد الموافق 1/9/2024 حتى يوم الثلاثاء الموافق 10/9/2024 بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.