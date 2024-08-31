الصحة: تسجيل 7 آلاف مريض وإجراء 239 ألف جلسة غسيل كلوي خلال 3 أشهر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 أغسطس 2024 10:29 صباحاً -

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تسجيل 7 آلاف و827 مريضا، بمنظومة ميكنة الغسيل الكلوي، وإجراء 239 ألفًا و894 جلسة غسيل كلوي، منذ إطلاق المنظومة في شهر أبريل وحتى نهاية شهر يوليو الماضي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المشروع القومي لميكنة منظومة الغسيل الكلوي يستهدف تقليل الفجوة المالية بين التكلفة الفعلية للجلسة، والتكلفة التي تتحملها الدولة عن المرضى، سواء على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، وذلك لرفع العبء عن المرضى، وتيسير الخدمات المقدمة لهم، وبما يحقق تقديم خدمة طبية عالية الجودة.

وأضاف الدكتور أحمد سعفان مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المستشفيات، أنه تم تطبيق ميكنة الغسيل الكلوي فعلياً بـ99 مركزا بالقطاع الخاص، والحكومي، منذ إطلاق المشروع القومي لميكنة منظومة الغسيل الكلوي شهر مايو 2024، منوهاً إلى أنه يجري ميكنة 82 مركزا، ليصل العدد إلى 181 مركز، بمحافظات (القاهرة والجيزة والشرقية والقليوبية ودمياط واسوان واسيوط والإسكندرية والبحر الأحمر والبحيرة والفيوم وكفر الشيخ ومطروح)، منهم 154 مركز خاص و27 مركز حكومي.

ومن جانبه، أشار الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الرعاية العلاجية، إلى المرور على 96 مركزا للغسيل الكلوي ما بين الخاص والتابع للجمعيات الأهلية بمحافظة القاهرة، و84 مركزاً بمحافظة الجيزة، للوقوف على سير العمل بها والتأكد من جودة خدمات الغسيل الكلوي المقدمة للمرضى، سواء على نفقة الدولة أو التأمين الصحي والتأكد من توافر الاشتراطات بتلك المراكز، تمهيداً للبدء في تطبيق منظومة ميكنة الخدمة بها.