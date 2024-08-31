رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن عقب إنتهاء زيارته الرسمية إلى قطر

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أحمد جودة - القاهرة - عاد إلى أرض الوطن الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له عقب إنتهاء زيارته الرسمية لدولة قطر، حيث إلتقى الفريق / أحمد خليفة خلال الزيارة سعادة الدكتور / خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون الدفاع بدولة قطر وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك أسفرت عن توافق الرؤى حول تطورات الأوضاع والتحديات التى تواجه الأمن القومى فى المنطقة وأهمية تنسيق الجهود والعمل المشترك لمجابهة تلك التحديات.

وكان الفريق / أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد أجريت له مراسم إستقبال رسمية أعقبها عقد لقاء مع الفريق الركن طيار / سالم بن حمد بن عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة القطرية وذلك على هامش الإجتماع الثانى للجنة العسكرية المصرية القطرية لتعزيز التعاون العسكرى بين البلدين.

وتناول اللقاء الإشادة بجهود أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة بين الجانبين وما توصلت إليه من نتائج فى مختلف المجالات العسكرية، كذلك مناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون العسكرى فى مجالات التدريب ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والقطرية.

ومن جانبه أكد الفريق الركن طيار / سالم بن حمد بن عقيل النابت حرص بلاده على دعم آفاق التعاون العسكرى مع مصر خلال المرحلة المقبلة.

وعقب اللقاء قاما رئيسا أركان القوات المسلحة لكلا البلدين بالتوقيع على محضر الجلسة الختامية للجنة العسكرية المصرية القطرية فى إجتماعها الثانى، ثم قاما بزيارة لكلية الزعيم محمد بن عبد الله العطية الجوية وإستمعا خلالها إلى شرح تناول الإمكانيات المتطورة للكلية ومنظومة إعداد وتأهيل الطيارين القطريين وفقًا لأحدث منظومات التدريب، كما قاما بزيارة لأكاديمية الخدمة الوطنية وتم خلال الزيارة إستعراض دور ومنظومة العمل بالأكاديمية التى تعتمد على إتباع الأساليب العلمية فى إعداد وتأهيل الشباب القطرى للإلتحاق بمختلف مجالات الخدمة الوطنية القطرية.

حضر اللقاءات والزيارات عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والقطرية.