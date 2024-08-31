هيئة الرعاية الصحية تعلن البدء في تنفيذ القرار الخاص المتعلق بنقل الأصول...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 أغسطس 2024 11:25 صباحاً - مجلس إدارة الهيئة يتابع إنجازات المجلس الاستشاري الطبي للهيئة ويُثمِّن جهودهم في إصدار أدلة العمل وضبط الممارسات الإكلينيكية وتحديد معايير اختيار القيادات في المنشآت الصحية وتشكيل اللجان المتخصصة ويوافق على مد فترة عمل المجلس الاستشاري لفترة ثانية جديدة

مجلس إدارة الهيئة يوافق على إنشاء لجنة مؤسسية لأخلاقيات البحث العلمي بالهيئة تماشياً مع توجهات الدولة والقيادة السياسية في الاهتمام بالصحة والتعليم والبحث العلمي

رئيس مجلس إدارة الهيئة: هيئة الرعاية الصحية تمتلك كوادر بشرية وإمكانات متقدمة وأنظمة مميكنة وسجلات طبية إلكترونية تؤهلها لتكون رائدة في مجال البحث العلمي تماشيًا رؤية مصر 2030

مجلس إدارة الهيئة يوافق على إضافة تخصصات الأورام والصدر والعظام والجلدية للمجلس الاستشاري الطبي ويكلف الإدارة التنفيذية بمراجعة تشكيل اللجان الاستشارية الطبية الفرعية والإقليمية ووضع ضوابط تضمن حوكمة القرارات بالتعاون مع المجلس الاستشاري

مجلس إدارة الهيئة يوافق على تدريب طلاب كلية التمريض بجامعة بدر في مجمع الإسماعيلية والسويس الطبيين لتعزيز مهاراتهم العملية وتوفير فرص تدريبية متميزة تسهم في إعداد جيل من الكوادر التمريضية المؤهلة لخدمة القطاع الصحي

مجلس إدارة الهيئة يوجه بالاستغلال الأمثل لمساعدي التمريض وخريجي معاهد الرعاية الفنية للتمريض في المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات التأمين الشامل وتطوير الوصف الوظيفي لهم بما يساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز كفاءة العمل في تلك المنشآت

مجلس إدارة الهيئة يكلف الإدارة التنفيذية بدعوة الشركات الكبرى في مجالي إدارة دورة الإيرادات (RCM) وتقليل التكاليف الصحية (Costing) والاستعانة بالخبرات العالمية في هذين المجالين

مجلس إدارة الهيئة يوافق على اعتماد لائحة الجزاءات الخاصة بالهيئة بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها لتعزيز الانضباط وتحسين الأداء الوظيفي داخل الهيئة

مجلس إدارة الهيئة يُثمِّن جهود كتيبة العمل والإدارة التنفيذية للهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية في محافظات التأمين الشامل .. ورئيس مجلس الإدارة: هيئة الرعاية نموذج للإصلاح الصحي المالي والهيكلي في أحد قطاعات الدولة الحكومية

أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية بدء تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم (2679) لسنة 2024، والمتعلق بنقل الأصول العلاجية في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل: السويس، أسوان، جنوب سيناء، الإسماعيلية، والأقصر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري رقم (77) لمجلس إدارة الهيئة، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والذي عقد في المقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة. وقد تناول الاجتماع مناقشة عدة موضوعات هامة وإصدار عدد من القرارات المهمة.

اطلع مجلس إدارة الهيئة على إنجازات المجلس الاستشاري الطبي للهيئة خلال فترة عمله، حيث استعرض الدكتور شريف وديع، رئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية التابع لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس المجلس الاستشاري الطبي لهيئة الرعاية الصحية، إنجازات المجلس ونجاحاته.

وثمَّن مجلس الإدارة جهود المجلس الاستشاري في إصدار أدلة العمل، وضبط الممارسات الإكلينيكية، وتحديد معايير اختيار القيادات في المنشآت الصحية، وتشكيل اللجان المتخصصة. كما وافق المجلس على مد فترة عمل المجلس الاستشاري لفترة ثانية جديدة.

ووافق مجلس إدارة الهيئة على إنشاء لجنة مؤسسية لأخلاقيات البحث العلمي، تماشياً مع توجهات الدولة والقيادة السياسية في الاهتمام بالصحة والتعليم والبحث العلمي. وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة أن هيئة الرعاية الصحية تمتلك كوادر بشرية وإمكانات متقدمة وأنظمة مميكنة وسجلات طبية إلكترونية، مما يؤهلها لتكون رائدة في مجال البحث العلمي تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

كما وافق المجلس خلال الاجتماع على إضافة تخصصات الأورام والصدر والعظام والجلدية للمجلس الاستشاري الطبي، وكلف الإدارة التنفيذية بمراجعة تشكيل اللجان الاستشارية الطبية الفرعية والإقليمية، ووضع ضوابط تضمن حوكمة القرارات بالتعاون مع المجلس الاستشاري.

ووافق المجلس أيضاً على تدريب طلاب كلية التمريض بجامعة بدر في مجمع الإسماعيلية والسويس الطبيين، بهدف تعزيز مهاراتهم العملية وتوفير فرص تدريبية متميزة تسهم في إعداد جيل من الكوادر التمريضية المؤهلة لخدمة القطاع الصحي.

ووجه مجلس إدارة الهيئة بالاستغلال الأمثل لمساعدي التمريض وخريجي معاهد الرعاية الفنية للتمريض في المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات التأمين الصحي الشامل، وتطوير الوصف الوظيفي لهم بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز كفاءة العمل في تلك المنشآت.

وكلف المجلس الإدارة التنفيذية بدعوة الشركات الكبرى في مجالي إدارة دورة الإيرادات (RCM) وتقليل التكاليف الصحية (Costing)، والاستعانة بالخبرات العالمية في هذين المجالين.

ووافق المجلس أيضاً على اعتماد لائحة الجزاءات الخاصة بالهيئة بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها، لتعزيز الانضباط وتحسين الأداء الوظيفي داخل الهيئة.

وثمَّن المجلس جهود كتيبة العمل والإدارة التنفيذية للهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية في محافظات التأمين الشامل. وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة أن هيئة الرعاية نموذج للإصلاح الصحي المالي والهيكلي في أحد قطاعات الدولة الحكومية.

وتجدر الإشارة، إلى أن اجتماع مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية يُعقد بشكل دوري شهريًا، لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بمقترحات تطوير العمل والسياسات، بالإضافة إلى وضع الخطط المستقبلية لضمان استمرارية ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي نظام التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين باحترافية وجودة عالمية.

وقد حضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم (77) السادة أعضاء مجلس الإدارة: الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب عام الأطباء، الدكتور إيهاب هيكل، نقيب عام أطباء الأسنان، الدكتور سامي سعد، نقيب عام العلاج الطبيعي، الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، الدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية، الدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من خبراء الرعاية الصحية، المستشار محمد فاروق موسى، نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتورة فاتن عبد العزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، كما شارك عبر تقنية الزووم الدكتور وائل عبد العال، عضو المجتمع المدني من خبراء إدارة الرعاية الصحية.

وحضر الاجتماع من جانب هيئة الرعاية الصحية، كل من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات الإكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، المستشار محمد شحاتة، المستشار القانوني للهيئة، الأستاذ محمد إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للإدارة القانونية، بالإضافة إلى الأستاذة رشا شاكر، رئيس الأمانة الفنية لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والأستاذ أحمد مصيلحي، عضو المكتب الفني لنائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية.