الخدمات البيطرية: ضبط 178 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 أغسطس 2024 11:30 صباحاً -

في إطار حرص الدولة علي المواطن المصري و علي تحقيق الأمن الغذائي و توفير غذاء صحي و أمن له و بناءاً علي توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة بضرورة تكثيف و استمرار حملات التفتيش علي اللحوم و الاسماك و الدواجن علي أماكن عرض و بيع و تداول اللحوم و منتجاتها و كذلك ثلاجات الحفظ و المصانع و السيارات المتنقلة و التأكد من صلاحيتها و مراعاة كافة الاشتراطات الصحية و المتابعة الدورية للعمل بالمجازر الحكومية و الخاصة للحيوانات و الدواجن و ذلك لإنتاج لحوم ذات جودة عالية للحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين مع التشديد علي ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين لضبط الاسواق و حماية الامن الغذائي للمواطن المصري وأشار د ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إلى حتمية الحفاظ علي صحة المواطن و علي غذاء صحي أمن و خالي من المسببات المرضية و العمل كفريق واحد بروح واحدة لتحقيق هدف واحد و هو صحة المواطن المصري و غذائه و تتم هذه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة (الصحة – الهيئة القومية لسلامة الغذاء – الشرطة المختصة ) و غيرها.

وفي هذا السياق تلقى وزير الزراعة ونائبه تقريرًا من رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية يتضمن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال شهر اغسطس 2024، حيث بلغ إجمالي المضبوطات نحو 178 طن و699 كجم.