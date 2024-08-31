نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يطلق فاعلية زراعة 1000 شجرة مثمرة بميدان الحكمة بالدقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق المهندس عادل النجار محافظ الجيزة فاعلية زراعة ١٠٠٠ شجرة مثمرة بداية من حديقة ميدان الحكمة بحي الدقي وبعدد من القطاعات الأخرى ضمن المبادرة الرئاسية " ١٠٠ مليون شجرة " وذلك بالتعاون مع نقابة المهندسين بالجيزة.

وأوضح محافظ الجيزة أن المبادرة الرئاسية تساهم في تحسين نوعية الهواء وخفض انبعاثات الاحتباس الحرارى وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار ولها أهميتها علي الصحة العامة للمواطنين ويأتي ذلك تماشيًا مع أهداف ومحاور التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضاف المحافظ بأنه سيتم توزيع ١٠٠٠ شجرة من الأشجار المثمرة وتضم " رمان - جوافة - ليمون " علي عددِ من الميادين العامة والاندية التابعة لنقابة المهندسين بالبحر الأعظم والسادس من أكتوبر والقطاعات الاخري لافتا إنه تم مراعاة اختيار نوعيات من الأشجار التي تتحمل العوامل الجوية والغير مستهلكة للمياه النقية والتي ستحظي بالرعاية الدقيقة والاعتناء بها لإضفاء مظهرًا جماليًا ولزيادة الرقعة الخضراء لإيجاد متنفسًا للمواطنين وتحقيق المستهدف من المبادرة للتحول الأخضر.

واشار محافظ الجيزة بأنه سيتم تدعيم حديقة ميدان الحكمة بحي الدقي بزراعة ٦٠ شجرة مثمرة وذلك إضافة إلي الأشجار والمساحات الخضراء الموجودة بها وتوفير كافة وسائل الراحة للمترددين عليها باعتبارهما متنفس للمواطنين واكسابها المظهر الجمالي وذلك في إطار خطة المحافظة بتطوير الميادين الحيوية.

واكد المحافظ على توجيه رؤساء الأحياء والمراكز بعدم المساس بأي شجرة أو مسطحات خضراء ومراعاة أن تكون أعمال التطوير للطرق والمحاور المرورية ضمن مكوناتها الزراعات والأشجار لتكون متنفس للمواطنين.

كما أشار محافظ الجيزة بأن المرحلة المقبلة ستشهد التعاقد مع أحدي الشركات المتخصصة في منظومة النظافة كمرحلة أولي وسيتم البدء بأحد الأحياء بالجمع من المنازل وإلقاء المخلفات بالمقالب العمومية والتي ستساهم في الارتقاء بمستوى النظافة والقضاء علي ظاهرة الفريزة.

وأضاف المهندس عادل النجار بأن محافظة الجيزة بصدد تنفيذ مشروع بالتعاون مع العديد من الجهات ذات الخبرات الكبيرة في دراسة إعادة تدوير مخلفات الهدم والرتش كأحد التحديات المهمة للحفاظ على نظافة الشوارع والأستفادة منها في أنتاج " البلدورات والأنترلوك " واستخدامه في عمليات الرصف للشوارع وعقب نجاح التجربة سيتم تخصيص أماكن محددة لإلقاء مخلفات الرتش بها بدلآ من إلقاءها من قبل المخالفين بالشوارع والطرق الرئيسية.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد الفحام نقيب المهندسين بالجيزة والمهندسة منال متولي رئيس لجنة البيئة بنقابة المهندسين واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل.

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