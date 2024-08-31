التجنيد والتعبئة تنظم إحتفالية لعدد من ذوى الهمم بالتعاون مع محافظة كفرالشيخ...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 أغسطس 2024 12:31 مساءً - فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء الوطن من ذوى الهمم ، وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية لتوفير كافة سبل الراحة والتيسير لهم ، نظمت إدارة التجنيد والتعبئة بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ إحتفالية بالصالة المغطاة بالمحافظة لذوى الهمم وتسليمهم شهادات الإعفاء الطبى لإنهاء مواقفهم التجنيدية .

وألقى اللواء / محمد صبحى مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة كلمة أشار خلالها إلى إهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بتوفير كافة سبل الدعم للتيسير على أبناء الوطن من ذوى الهمم وإتباع أساليب التطوير التى تليق بأبنائنا مما يسهم فى تعميق علاقة الترابط بقواتهم المسلحة .

وألقى اللواء دكتور / علاء عبد المعطى محافظ كفر الشيخ كلمة وجه خلالها الشكر للقوات المسلحة وما تقوم به إدارة التجنيد والتعبئة من جهود خلال دفعها للجان التجنيدية لأبناء مصر من ذوى الهمم لتوفير كافة سبل الراحة وتقديم الدعم المعنوى لهم خلال إنهاء مواقفهم التجنيدية .

وتضمنت الإحتفالية تقديم فقرات فنية تعبر عن الصبغة التاريخية لمحافظة كفر الشيخ ، كما وجه الأبناء من ذوى الهمم ومرافقيهم الشكر والتقدير للقوات المسلحة على ما تقوم به من جهود لرفع روحهم المعنوية وتقدير مكانتهم المجتمعية بإعتبارهم نسيج من أبناء شعب مصر العظيم .