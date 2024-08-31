وزير الزراعة يتابع جهود الحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي للتعديات عليها

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 أغسطس 2024 12:32 مساءً - تابع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود جهاز حماية الأراضي، ومديريات الزراعة والاصلاح الزراعي، واستصلاح الأراضي، للحفاظ على الرقعة الزراعية ومواجهة التعديات عليها.

وأكد وزير الزراعة، على ضرورة توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الاراضي الزراعية، ومنع تبويرها والحفاظ عليها، باعتبارها حق للأجيال القادمة في توفير الغذاء، وان التعدي والبناء عليها، يعد تحدي لتحقيق الأمن الغذائي، ويقلل فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وشدد فاروق على مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية بكل حزم، ووقف عمليات البناء في المهد، وازالة التشوينات، وقبل تفاقم التعدي، وذلك بالتنسيق مع المحليات وكافة جهات الدولة المعنية، لافتا الى ان الدول لن تتهاون مع المتعدي على الأرض الزراعية، او المقصرين في هذا الشأن.