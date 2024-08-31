أعرف التفاصيل الكاملة تطبيق نظام الدوام المرن بالمملكة السعودية 1446 ك

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أحمد جودة - القاهرة - كثف الكثير من العاملين في مجال بالمملكة العربية السعودية، البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، حول موعد تطبيق الدوام المرن، وذلك عقب إعلان الإدارة العامة للتعليم، عن تطبيق هذا النظام المبتكر، ليشمل جميع الموظفين في مقر المبنى الرئيسي والمباني الإدارية ومكاتب الإدارة العامة للتعليم، ومن خلال المقال سنوضح لكم كآفة التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر.

موعد تطبيق نظام الدوام المرن

نشرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، بيانا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، تؤكد على تطبيق نظام الدوام المرن يوم الأحد المقبل والموافق 1 سبتمبر 2024، ويبدا توقيت العمل فيه خلال فترة زمنية مرنة، من الساعة السابعة صباحًا وحتى الثامنة والنصف صباحًا، مع الالتزام بسبع ساعات عمل يوميًا، مما يوفر للموظفين تجربة عمل مميزة تساعدهم على زيادة الإنتاجية.

سبب تطبيق الدوام المرن

وأوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة، أن سبب تطبيق الدوام المرن، جاءت إلى عدة أسباب ومن أهمها:

تفعيل أنماط العمل الحديثة يتماشى مع رؤية المملكة 2030

توفير مرونة أكبر للموظفين في تنظيم أوقاتهم خلال الفترة القادم، مما يُساهم كثيرًا في تحسيت التجربة الخاصة بهم

كما يهدف النظام أيضًا إلى تخفيف الازدحام المروري خلال ساعات الذروة، مع توفير بيئة عمل رائعة محفزة للموظفين.

مميزات العمل بنظام تطبيق الدوام المرن

وأعلنت عن الإدارة، عن مميزات العمل بنظام تطبيق الدوام المرن، وتتمثل في