نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى موعد مباراة السعودية ضد إندونيسيا لكأس العالم 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يهتم الكثير من عشاق كرة القدم بمعرفة موعد مباراة السعودية ضد إندونيسيا ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث يستعد منتخب السعودية لخوض واحدة من أقوى مبارياته مع منتخب إندونيسيا، ومن خلال المقال سنوضح لكم طريقة حجز تذاكر مباراة السعودية ضد إندونيسيا، وموعد المباراة وسعر التذكرة

موعد مباراة السعودية ضد إندونيسيا في تصفيات آسيا

وكشف اتحاد كرة القدم الدولي، عن موعد مباراة السعودية ضد إندونيسيا ضمن تصفيات كأس العالم، حيث من المقرر أن تقام المباراة يوم الخميس الموافق 5 سبتمبر المقبل على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

طريقة حجز تذاكر مباراة السعودية ضد إندونيسيا

أوضح المنتخب السعودي في منشور عبر الصفحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، طريقة حجز تذاكر مباراة السعودية ضد إندونيسيا، عبر منصة وي بوك المتخصصة في حجز التذاكر، وذلك من خلال الخطوات التالية.

يقوم المشجع بالذهاب إلى منصة وي بوك

ثم يقوم بتسجيل الدخول على المنصة، واختيار حجز تذاكر مباراة المنتخب السعودي ضد إندونيسيا.

ومن ثم يقوم بالذهاب إلى موقع الحجز، ثم يقوم بالنقر على “احجز التذاكر”.

وبعد ذلك يقوم بتحديد المنتخب الذي تشجعه.

وخلال دقائق سوف تظهر خريطة الموقع، يجب تحديد عدد التذاكر المطلوبة، ثم يقوم بالنقر على “التالي”.

ثم يقوم بالانتقال صفحة الدفع، ومن ثم الموافقة على الشروط والأحكام

وفي الختام، يقوم بالضغط على كلمة حجز تذاكر المباراة عن طريق البطاقة الائتمانية.

سعر تذكرة مباراة منتخب السعودية ضد إندونيسيا

وعن أسعار تذاكر مباراة منتخب السعودية ضد إندونيسيا في تصفيات كأس العالم 2026، من المتوقع أن تبدأ 10 ريال سعودي، وتختلف الأسعار حسب الفئة التي سوف يختارها المشجع.