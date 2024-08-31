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الدكتور إسماعيل كمال يتابع إنطلاق المرحلة الثالثة للموجه الـ 23 ، وإزالة...

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 أغسطس 2024 01:28 مساءً - تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنظيم الموجات المتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة لإسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه ، وفى ظل متابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إنطلاق المرحلة الثالثة من الموجه الـ 23 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، و والتعديات بالبناء على الأراضى الزراعية ، مشدداً على الرصد الميدانى لأى تعديات أو مخالفات لسرعة التدخل الفورى وإزالتها فى المهد ، وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنظيم حملة أسفرت عن إزالة 12 حالة تعدى بنطاق حى جنوب بمساحة 2500 م2 ، منها 5 حالات صادر لها قرارات سابقة ، و 7 حالات فورية فى المهد ، وتم التحفظ على المواد المستخدمة فى البناء ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين ، وقد شارك فى جهود الحملة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان وقسم شرطة أول أسوان بإشراف من اللواء محمد أبو الليل مدير الأمن ، بالإضافة إلى نواب رئيس المدينة ، ورئيس حى جنوب ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة والسيارات لنقل مخلفات الإزالة أولاً بأول .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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