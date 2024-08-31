وزارة الصناعة تعلن إطلاق أولى مراحل منصة مصر الصناعية بـ1124 قطعة أرض

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 أغسطس 2024 01:29 مساءً - في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنفيذ خطة شاملة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر ، ومواكبة التطور التكنولوجي الحديث والتيسير على المستثمرين، وفي ضوء خطة وزارة الصناعة لتطوير الخدمات بهذا القطاع الهام واتخاذ كل الإجراءات الخاصة بالتحول الرقمي للتسهيل على المستثمرين للحصول على الخدمات المُختلفة لإقامة النشاط الصناعي بما يُسهم في توفير الوقت والجهد الخاص باستكمال الإجراءات للمستثمرين، وتوطين الصناعات المحلية، وكذلك تعظيم قيمتها المُضافة لتمكينها من المنافسة في الأسواق الخارجية ودفع عجلة التصدير وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، تُعلن وزارة الصناعة عن إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية في الأول من شهر سبتمبر 2024 بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس) والشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي وخدمات الدفع و التحصيل الإلكتروني الحكومي. حيث تتضمن المرحلة الأولى من إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية عددًا من الخدمات الرقمية الخاصة بالمستثمرين الصناعيين وهي كالتالي: -

١-خدمة تخصيص الأراضي الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية.

٢ -خدمة إصدار رخصة التشغيل بالإخطار.

٣ -خدمة المتابعة السنوية.

مع إتاحة خدمة الدفع الإلكتروني من خلال منصة مصر الصناعية عن طريق قنوات الدفع المختلفة منها الكروت البنكية وفروع البنوك.

وأشار بيان الوزارة، إلى أنه جاري العمل على الانتهاء من إطلاق خدمات إصدار تراخيص البناء واصدار السجل الصناعي، كما سيتم تباعًا إطلاق العديد من الخدمات الأخرى الخاصة بوزارة الصناعة والجهات التابعة لها في إصدارات مُتتالية للمنصة، و يمكن الدخول على منصة مصر الصناعية الرقمية من خلال الرابط التالي: www.madein.eg

كما أوضح بيان وزارة الصناعة، أن منصة مصر الصناعية الرقمية ستُساهم في التسهيل على المستثمر الصناعي وإتاحة التعامل إلكترونيًا دون الحاجة للانتقال إلى أي من الجهات، حيث أنه من المُستهدف أن تكون المنصة هي القناة الرئيسية في التعامل بين المستثمرين الصناعيين وكل الجهات.

بالإضافة إلى أن المنصة ستقوم تلقائيًا بالتنبيه على المستثمر بمواعيد تجديد التراخيص والمستندات التي اقترب موعد انتهاء صلاحيتها، وستُتيح المنصة الخدمات التي يحتاجها المستثمر وكل المعلومات والمستندات المطلوبة لإجراء الخدمات، كما توفر المنصة حساب مُؤمْن للمستثمر الصناعي يحتوي على كل المعلومات والمستندات الخاصة به والمُدخلة من خلاله، بالإضافة إلى الاحتفاظ بكافة طلبات الخدمات المُقدمة من خلال المنصة مع حالة كل طلب.

وحرصًا من الوزارة على الشفافية التامة وتحقيق العدالة في عملية التخصيص للمتقدمين، سيتم الإعلان عن نتائج تخصيص الأراضي على الموقع الالكتروني للمنصة بما في ذلك أسماء الفائزين، وسننشر لاحقًا شرح مفصل عن معايير التقييم التي تم اعتمادها، وتدعو الوزارة جميع المهتمين إلى متابعة نتائج التخصيص على المنصة والتأكد من شفافية الإجراءات المُتبعة.

كما أوضح البيان طريقة التسجيل على الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الصناعية الرقمية عن طريق بعض من الخطوات لتسجيل حساب من خلال الرابط التالي: www.madein.eg ، مُوضحًا بالفيديو التعريفي المرفق مع البيان الخطوات التالية:-

1- فتح متصفح الإنترنت والانتقال إلى عنوان الموقع الإلكتروني للمنصة والضغط على تسجيل الدخول.

2- الضغط على إنشاء حساب (كلمة التسجيل) للتسجيل على المنصة.

3- إدخال البيانات ثم الضغط على انشاء حساب.

4- سيتم إرسال بريد إلكتروني للتأكيد.

5- الضغط على الرابط داخل البريد الإلكتروني وسوف يقوم بتحويلك على الموقع الإلكتروني.

6- الضغط على بيانات الحساب.

7- إدخال البيانات الشخصية وارفاق الملفات المطلوبة، مع ملاحظة أنه يجب اختيار إذا كنت صاحب شأن أو وكيل أو مفوض ثم الضغط على حفظ.

8- سيتم ارسال رسالة إلى رقم موبايل المُستخدم بها كود مكون من 6 أرقام، ثم ادخال الكود والضغط على حفظ.

9.إدخال بيانات الشركة وارفاق الملفات المطلوبة ثم الضغط على حفظ.

10- إدخال بيانات المصنع وارفاق الملفات المطلوبة ثم الضغط على حفظ.

11. الاشتراك في المنصة عن طريق الضغط على الاشتراكات ثم اشترك الآن.

12- الضغط على طلب الحصول على رقم المستثمر حتى يتم التمكن من استخدام خدمات المنصة.

13- إرفاق الملفات المطلوبة ثم الضغط على حفظ.

14- إرسال الطلب للمراجعة من جانب الهيئة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصناعة عن طرح 1124 قطعة أرض صناعية اعتبارا من 1 وحتى 8 سبتمبر وذلك في 14 محافظة (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، الاسماعيلية، الفيوم، البحيرة، مرسى مطروح، شمال سيناء، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان) بمساحات متنوعة بإجمالي مساحة 8 ملايين و482 ألف م٢ بأنشطة مختلفة (غذائي، دوائي، كيماوي، هندسي، تعديني، غزل ونسيج ومواد بناء)، على أن يكون التقديم على الخريطة الاستثمارية بالدخول على المنصة خلال أسبوع من تاريخ الإعلان عن الطرح واختيار تخصيص أراضى ، واتباع خطوات التسجيل والتقديم، ثم اختيار قطعة الأرض التي يرغب بالحصول عليها ورفع المستندات وسداد الرسوم وفقًا للخطوات المُعلنة.

جدير بالذكر، أن الخريطة تُتيح الإطلاع على كافة التفاصيل والأراضي المطروحة وكراسات الشروط دون مقابل قبل البدء في إجراءات التقديم على الفرصة الاستثمارية المُتاحة، وتُركز المنصة على دعم المستثمر في كل المراحل التي يمر بها بدءً من نشاطه مرورًا باستقرار أوضاعه ثم نمو الأعمال

وأوضح البيان، أنه سيتم دراسة الطلبات ثم الاعلان عن نتيجة تخصيص الأراضي الصناعية من خلال المنصة ، وذلك بعد أسبوعين من تاريخ انتهاء مدة التقديم (٨ سبتمبر)، وسيتم إرسال رسائل نصية قصيرة "SMS" ورسائل بالبريد الإلكتروني “Email" للسادة المستثمرين للإخطار بنتيجة التخصيص، كما يُمكن للمستثمرين الاطلاع على المنصة لمعرفة حالة الطلب ونتيجة الطرح فور الإعلان عنها.

وفي المراحل المُقبلة ستُتيح منصة مصر الصناعية الرقمية في إصداراتها معلومات وخصائص تفاعلية لتسهيل التواصل بين المستثمرين وكافة الجهات، كما ستقوم بتوفير خزينة إلكترونية مُؤمْنة للمستندات توفيرًا على المستثمر مراحل تقديم المستندات، وذلك من خلال فريق دعم فني متكامل لتقديم المساعدة للمستثمرين على مدار الساعة.