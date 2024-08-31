إتاحة خدمة تحصيل مستحقات وزارة التموين لدى المخابز البلدية من مكاتب البريد

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 أغسطس 2024 01:29 مساءً - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه فى إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمى والتعاون مع كل الجهات المعنية لحوكمة المعاملات المالية وضبطها، تم الاتفاق بين وزارة التموين ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة فى الهيئة القومية للبريد المصرى على إتاحة خدمة تحصيل مستحقات وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طريق مكاتب البريد المنتشرة بكل محافظات الجمهورية سواء كانت الثابتة أو المتحركة والتى تبلغ 4650 مكتب على مستوى الجمهورية.

ويأتى هذا التعاون تسهيلاً على أصحاب المخابز البلدية المدعمة والبالغ عددهم 30 ألف مخبز بكل المحافظات لسداد الغرامات أو التأمين أو فروق تكلفة التصنيع فى فروع مكاتب البريد المصرى لصالح هيئة السلع التموينية.

وفى سياق متصل ستبدأ مكاتب البريد فى العمل كنقاط تحصيل لصالح هيئة السلع التموينية بدأ من غداً الأحد الموافق ١-٩-2024، هذا بالإضافة إلى قنوات السداد المتاحة فعلياً سواء عن طريق البنوك او غيرها.

وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير وإعادة هيكلة منظومة الدعم، والعمل على الاستفادة من تكامل قواعد البيانات، بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وكافة الجهات المعنية وفى مقدمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يساهم فى ضبط منظومة الدعم تكنولوجياً.