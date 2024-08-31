متى موعد التقديم في الهجرة العشوائية لأمريكا 2025

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أحمد جودة - القاهرة - يهتم الكثير من الشباب الراغبين، في جميع أنحاء العالم، بمعرفة موعد التقديم في الهجرة العشوائية لأمريكا 2025، حيث تعد فرصة السفر والهجرة إلى أمريكا حلم العديد من الشباب، نظرا لما تمنحه الولايات المتحدة الأمريكية للمواطنين، ومن خلال المقال سنوضح لكم موعد التقديم في الهجرة، وخطوات التقديم في الهجرة، بالإضافة إلى شروط التقديم على اللوتري الأمريكى

موعد التقديم في الهجرة العشوائية لأمريكا 2025

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن موعد التقديم في الهجرة العشوائية لأمريكا 2025، حيث تشمل جميع الدول العربية، ومن المقرر أن يتم فتح باب التقديم من 4 أكتوبر وحتي 7 نوفمبر 2024، بعدها يتم غلق باب التسجيل، وبعد انتهاء التسجيل على المتقدمين الاحتفاظ برقم التأكيد حتي موعد الإعلان عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2025.

خطوات التقديم في الهجرة العشوائية لأمريكا 2025

وأوضحت وزارة الخارجية، أنه يمكن للمواطنين التقديم في الهجرة العشوائية لأمريكا 2025، من كافة إنحاء العالم، بشكلٍ إلكتروني بكل سهولة ويسر، دون الحاجة للذهاب إلى الجهات المختصة، وذلك من خلال إتباع الخطوات اللازمة:

يقوم المتقدم بالذهاب إلى موقع اللوتري الأمريكي.

ثم يقوم النقر على check status.

ومن ثم يقوم بالضغط على زر continue.

وبعد ذلك يقوم بكتابة البيانات المطلوبة مثل تاريخ الميلاد، والإسم، والرمز المرئي بشكل صحيح

ويليها بعد ذلك يقوم بالنقر على submit.

وخلال دقائق سوف تظهر رسالة تفيد التسجيل بنجاح.

ما هي شروط التقديم على اللوتري الأمريكي؟

وحددت وزارة الخارجية، الشروط والضوابط الواجب توافرها، للحصول على الهجرة العشوائية لأمريكا، فجاءت كالتالي: