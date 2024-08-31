نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الدفعة 33 لشهر سبتمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يهتم الكثير من المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي المطور، بمعرفة موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الدفعة 33 لشهر سبتمبر، حيث يعتبر من أهم برامج الدعم المادي، التي تقدمها الحكومة السعودية، للفئات الأكثر احتياجا، ومحدودي الدخل، ومن خلال المقال سنوضح لكم موعد الصرف، وشروط الاستحقاق الدعم، بالإضافة إلى خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1446

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الدفعة 33 لشهر سبتمبر

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الدفعة 33 لشهر سبتمبر، حيث يتم الصرف في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وفي حالة صادف يوم الإيداع عطلة رسمية أو إجازة أسبوعية، ومن المقرر أن يصرف في شهر سبتمبر يوم الأحد القادم الموافق 1 من شهر سبتمبر 2024 وذلك لعدم تزامن موعد الصرف مع أيام العطلات الرسمية.

شروط استحقاق دعم الضمان الاجتماعي المطور 1446

وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عدد من الشروط والضوابط الواجب توافرها، للحصول على دعم الضمان الاجتماعي،، وتتمثل تلك الشروط في الآتي:

يشترط على المتقدم أن يكون حاصل الجنسية السعودية.

يشترط على المتقدم أن يكون مقيم بشكل دائم في المملكة.

يشترط على المتقدم ألا يقل عمره عن 21 عاما.

يشترط على المتقدم أن يكون إحدى الفئات المستحقة للدعم.

يشترط على المتقدم ألا يتجاوز دخل الشهري الحد المانع لاستحقاق الدعم.

يشترط على المتقدم ألا يمتلك مشروع تجاري يدر دخل ثابت.



الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1446

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يمكن الاستعلام عن حالة أهلية الضمان الاجتماعي المطور، إلكترونيا وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: