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أحمد جودة - القاهرة - ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن صرف 1500 ريال للموظفين بمناسبة المولد النبوي 1446، لجميع الموظفين في المملكة العربية السعودية، حيث تحظى هذه المناسبة الدينية باهتمام كبير لدى المواطنين، لذلك تحرص الحكومة السعودية على تقديم الدعم المالي، في المناسبات، وقد كشفت الحكومة حقيقة الأمر، ومن خلال المقال سنوضح لكم كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن، وموعد صرف رواتب الموظفين، بالإضافة إلى خطوات الاستعلام عن الراتب

حقيقة صرف 1500 ريال للموظفين بمناسبة المولد النبوي 1446

انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، بين الموظفين عن صرف 1500 ريال للموظفين بمناسبة المولد النبوي 1446، وقد أوضحت الحكومة السعودية، أن ما تم تداوله ليس له أي أساس من الصحة، مؤكدة أنه في حالة اتخاذ أي قرار بالزيادة سوف يتم الإعلان عنه بشكل رسمي عبر الموقع الإلكتروني للحكومة؛ لضمان الشفافية والمصداقية.

موعد صرف راتب الموظفين لهذا الشهر في المملكة العربية السعودية

وأعلنت وزارة المالية السعودية، أن موعد صرف راتب الموظفين، حيث تصرف هذا الشهر في يوم الثلاثاء السابع والعشرون من أغسطس الجاري الذي يوافق الثالث والعشرون من صفر 1446 هجريًا، موضحا أنه تم الصرف دون أي زيادة أو نقصان كما هو محدد مسبقًا.

كيفية الاستعلام عن رواتب الموظفين في السعودية

أوضحت وزارة المالية السعودية، أنه يمكن الاستعلام عن رواتب الموظفين في السعودية، إلكترونيا بكل سهولة ويسر، دون الحاجة للذهاب إلى الجهات المختصة، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية: