وزير الطيران المدني يتفقد مطار العلمين الدولى وموقع إقامة المعرض ويتابع جاهزية...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 أغسطس 2024 02:25 مساءً - قُبيل أيام قليلة من استضافة جمهورية مصر العربية للحدث العالمي الفريد ، بإنطلاق النسخة الأولى من " معرض مصر الدولي للطيران والفضاء ٢٠٢٤" ؛ والمقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمدينة العلمين الجديدة مما يعزز من مكانة مصر على خارطة المعارض الدولية كمركز إقليمي للطيران والفضاء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا .

قام الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بجولة تفقدية لمطار العلمين الدولي للإطمئنان على آخر الأعمال المتعلقة بما تم تجهيزه من ترتيبات وتجهيزات نهائية لكافة الخدمات واللوجستيات المقدمة بالمطار لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في هذا الحدث الهام.. هذا وقد رافقه خلال الجوله عدد من قيادات الطيران المدنى

كما تفقد وزير الطيران المدني مكان إقامة المعرض وقام بجولة داخل الأجنحة المشاركة ، كما تفقد منطقة التسجيل الخاصه بزوار المعرض وأطلع سيادته على أماكن دخول وخروج كافة المشاركين والزوار ، وكذلك الاطمئنان على تسخير كافة الإمكانيات من خلال التنسيق والتعاون مع كافه الجهات المعنيه لتقديم جميع التيسيرات اللازمة لضيوف مصر المشاركين في هذا الحدث الكبير .

وتابع سيادته جميع الإجراءات التي تقوم بها سلطات المطار لتسهيل وصول وسفر الوفود المشاركة ، مشيرا الى ان هذا الحدث يعد محطه فارفه فى تاريخ الطيران المدنى المصرى ويرسخ مكانه مصر الريادية إقليميًا ودوليا فى هذا المجال .

وأكد سيادته على ضروره تكثيف وتوزيع فرق العمل المدربة سواء من افراد العلاقات العامة أو المنسقين داخل المطار على مدار الساعة لتوفير كافة سبل الدعم والراحة للركاب وتقديم أعلى جودة من الخدمات بما يساهم فى إنجاح المعرض وخروجه بالصورة المُشرفة التي تليق باسم ومكانة مصر الدولية أمام خبراء صناعة الطيران والفضاء والدفاع من مختلف أنحاء العالم.

في سياق متصل، أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران ، بصفتها الناقل الرسمي للحدث، عن طرح تخفيض بنسبة 15% على أسعار التذاكر للمشاركين في المعرض، كما قامت بحملة دعائية على طائراتها ومكاتبها الداخلية والخارجية حيث وضعت شعار المعرض من الخارج على عدد من طائراتها وعلى غطاء الرأس داخل الطائرات فضلاً عن عرض فيديو ترويجي للمعرض على شاشات الطائرات .

ومن جهتها، قامت المطارات المصرية بوضع لافتات تعكس أهمية هذا الحدث العالمي داخل صالات الوصول والمغادرة، وعرض فيلم ترويجي للمعرض، كما تم تخصيص فرق عمل متخصصة في مطارات القاهرة وبرج العرب والعلمين الدوليين لاستقبال الوفود المشاركة وتقديم كافة التسهيلات اللوجستية لنقلهم من وإلى مطار العلمين الدولى .

يُذكر أن المعرض يشكل منصة دولية لتعزيز التعاون في مجال صناعة النقل الجوى ، بمشاركة خبراء وصناع قرار من مختلف أنحاء العالم، حيث سيتم استعراض أحدث التقنيات وبحث مستقبل الطيران العالمي، و يوفر منصة مثالية تعرض به عدد كبير من طرازات الطائرات المختلفة مدنية- عسكرية –موجهه بساحة العرض المكشوف وعروض جوية احترافية لنخبة من فرق الاستعراضات الجوية العالمية في أجواء مليئة بالإثاره والتشويق، كما يضم كبرى الوكالات والمؤسسات العاملة في مجالات تكنولوجيا الفضاء وصناعة الطيران في العالم؛ مما يجعله فرصة واعدة لعرض الافكار المبتكرة والهادفة لرسم ملامح مستقبل الطيران على المستوى العالم ؛ هذا إلى جانب استعراض أحدث التقنيات في هذا المجال أمام المشاركين من قادة الصناعة والأطراف المعنية ذات الصلة وخلق فرص شراكات جديدة تشكل مستقبل صناعة النقل الجوي العالمية .