الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية يزور جنوب إفريقيا لتعزيز التعاون الفضائي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 أغسطس 2024 02:30 مساءً - في إطار تعزيز التعاون الفضائي بين مصر ودول القارة الأفريقية، قام الأستاذ الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، بزيارة رسمية إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في منتدى رؤساء وكالات الفضاء الأفريقية.

وبدأت فعاليات المنتدى في 26 أغسطس 2024، حيث شملت الجولة زيارة مراكز ومعاهد بحثية وشركات صناعية متقدمة تخدم قطاع الفضاء.

وتضمنت الجولة زيارة مركز "دينيل" لاختبار ومتابعة الأجسام الطائرة، الذي يُعد من أهم مراكز دعم وزارة الدفاع في جنوب أفريقيا، ومركز "Houwteq" الذي يقدم خدمات اختبار متقدمة تشمل التوافقية الكهرومغناطيسية واختبارات البيئة الفضائية.

كما تم استعراض جهود معهد بحوث أنظمة الطيران في تطوير منصة إطلاق فضائية أفريقية، وسلط الضوء على أهمية هذه المنصة في تقليل تكاليف إطلاق الأقمار الصناعية الأفريقية وتعزيز السيادة الفضائية للقارة.

وخلال الزيارة، تم التأكيد على دور مركز الطقس الفضائي التابع لوكالة فضاء جنوب أفريقيا في تقديم خدمات متقدمة لتحليل ومتابعة الأحوال الجوية الفضائية، والتي تعد ضرورية لضمان سلامة الطيران وتطوير الاتصالات الفضائية.

كما شهد المنتدى مشاركة في مؤتمر "علوم الفضاء والابتكار من أجل الاستدامة"، الذي ركز على دور تكنولوجيا الفضاء في مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه القارة الأفريقية، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية.

تأتي هذه الزيارة في إطار جهود وكالة الفضاء المصرية لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الفضاء وتوطين التكنولوجيا الفضائية داخل أفريقيا.