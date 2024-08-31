قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى توقع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

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أحمد جودة - القاهرة - فى إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية وتنمية روح الولاء والإنتماء للطلاب من مختلف المراحل الدراسية، وقعت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بهدف تطبيق التأسيس العسكرى لعدد (100) مدرسة من مدارس التعليم الفنى بدءًا من العام الدراسى 2024 / 2025، وتطوير المنظومة التعليمية من خلال برامج علمية وتدريبية متطورة فضلًا عن تسخير كافة الإمكانيات لتحقيق أقصى إستفادة علمية لكلا الجانبين.

بدأت مراسم البروتوكول بكلمة اللواء أح / أسامة عبد الحميد داود قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى أكد خلالها على الدعم المستمر من القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز أوجه التعاون وتعميق روح الولاء والإنتماء لدى أبناء الوطن، مشيدًا بالتنسيق المستمر وبرامج التعاون المشتركة التى تعتمد على أحدث النظم الحديثة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

من جانبه أعرب السيد / محمد أحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن سعادته بالتعاون الوثيق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والقوات المسلحة، مشيدًا بالإنضباط والولاء والإنتماء الذى لمسه عند زيارة عدد من المدارس الفنية التى تطبق التأسيس العسكرى، حيث أكد أن تنمية الروح الوطنية أحد الأهداف الإستراتيجية للوزارة.